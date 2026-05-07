Mamma e figli scomparsi, la donna si è licenziata prima di partire

TARCENTO, 07 MAG - La donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile, assieme ai figli di 14 e 16 anni, e forse a 4 cani, poco prima di partire da Castell'Arquato (Piacenza), dove viveva, si è licenziata e fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Una circostanza rilevante secondo quanti si stanno occupando del caso, che potrebbe avvalorare la pista dell'allontanamento volontario, eventualità che lo stesso papà dei ragazzi - separato da una dozzina di anni dalla donna - ha ipotizzato oggi dopo essere stato raggiunto telefonicamente dalla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. A corroborare la tesi della "fuga" ci sarebbe anche l'auto di famiglia regolarmente parcheggiata a Tarcento. Al suo interno non c'era alcun indumento personale, né materiale per il campeggio che mamma e figli avevano annunciato al padre di voler frequentare. Su un possibile cambio di vettura stanno investigando i carabinieri del Comando provinciale di Udine, che stanno anche controllando le telecamere della zona per capire quando la vettura è arrivata in Friuli. Il trasbordo - se avvenuto - potrebbe essere stato con un veicolo piuttosto capiente: assieme alla mamma e ai due figli adolescenti si presume stiano viaggiando anche i 4 cani di famiglia, tra cui un esemplare di razza maremmana. Intanto i carabinieri stanno verificando diverse segnalazioni pervenute all'Arma sulla presenza in zona della donna e i figli. Secondo quanto apprende l'ANSA, la famiglia sarebbe stata avvistata, nelle scorse settimane, sia nella zona del ritrovamento dell'auto sia a Gorizia e Trieste. Alcune testimonianze fanno specifico riferimento alla presenza, assieme alla donna e ai figli di 14 e 16 anni, dei quattro cani di proprietà. Altre persone hanno invece notato il terzetto accompagnato da un solo animale. Il numero di segnalazioni si sta intensificando nelle ultime ore e sta impegnando i carabinieri di varie stazioni nella verifica dell'attendibilità. Una delle segnalazioni - si è appreso - riferisce di un avvistamento recente: "Sicuramente nel mese di maggio", ha assicurato colui che ha chiamato il Nue112.