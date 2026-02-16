Giornale di Brescia
Mamma di Zoe, 'l'unica cosa che voglio da Alex Manna è la verità'

TORINO, 16 FEB - "Io non lo so come lo sto affrontando, per ora sto sopravvivendo e mi impongo di respirare. Ogni giorno mi obbligo a ingoiare la rabbia che sento perché sono tanto arrabbiata". Lo ha detto Mariangela Auddino, la mamma di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, la notte tra il 6 e il 7 febbraio, parlando a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. "Devo esserci soprattutto per le sorelline di Zoe che sono piccole e non è giusto che perdano anche la loro mamma - ha aggiunto -. Troppo spesso mi trovo io a consolare altre persone per questo preferisco starmene in casa mia, nella sua stanza. Zoe era l'essenza della vita: era luce e gioia. Era bella dentro e fuori". Sulla battaglia giudiziaria che l'attende ha affermato: "Certo che lotteremo per il femminicidio e so che lui per lei è sempre stato un no, non le interessava minimamente. Un no deve essere un no punto". "L'unica cosa che voglio da Alex Manna è la verità - ha concluso al giovane reo confesso -. Basta bugie, ne hai dette tante. Mi hai mentito spudoratamente e io nella disperazione perché non sapevo se era viva o morta, ti ho creduto. Non sapere quello che è successo è la cosa che mi tormenta di più: cosa è successo? Ha sofferto o non ha sofferto? Devi pagare per quello che hai fatto".

TORINO

