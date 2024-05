Mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana

Il dipartimento di polizia di Miami, 06 maggio 2024. Matteo Falcinelli, 25enne di Spoleto, è stato vittima di un violento trattamento della polizia di Miami dopo l'arresto, "Tutto è successo perché chiedeva di riavere i suoi due telefoni smarriti in quel locale", dice la donna. Dopo essere uscito dal Dean's Gold, uno strip club di Miami, intorno alle tre e mezza, Matteo aveva cercato di rientrare trovando il muro dei buttafuori e per tre volte ha chiesto dei suoi cellulari, fin quando uno degli addetti alla sicurezza ha chiamato la polizia. Una volta sul posto gli agenti gli hanno detto di tornare a casa ma il giovane continuava a replicare a quegli avvertimenti perchè voleva i suoi cellulari: è bastato sfiorare un agente in un gesto forse inconsapevole per finire a terra come un criminale da immobilizzare, ha detto la madre, Vlasta Studenicova. ANSA / Serena Di Ronza