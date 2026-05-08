NAPOLI, 08 MAG - "Sono commossa, ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere". A parlare, visibilmente emozionata, è Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Patrizia, in compagnia della figlia, ha incontrato Leone XIV nella Cattedrale di Napoli: "A entrambe ha consegnato un Rosario, che poterò a mio figlio". La mamma del bimbo, insieme con il suo avvocato Francesco Petruzzi, ha scritto dopo la tragedia un libro intitolato "Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare".
Mamma di Domenico incontra il Papa, 'lo ricorderà nelle sue preghiere'
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