Mamma di Domenico incontra il Papa, 'lo ricorderà nelle sue preghiere'

NAPOLI, 08 MAG - "Sono commossa, ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere". A parlare, visibilmente emozionata, è Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Patrizia, in compagnia della figlia, ha incontrato Leone XIV nella Cattedrale di Napoli: "A entrambe ha consegnato un Rosario, che poterò a mio figlio". La mamma del bimbo, insieme con il suo avvocato Francesco Petruzzi, ha scritto dopo la tragedia un libro intitolato "Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare".