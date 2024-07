Mamma di 4 figli muore a 31 anni durante sterilizzazione

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 04 LUG - Una donna, di 31 anni, di Cordenons (Pordenone), madre di quattro bambini di età compresa tra i due e gli otto anni, è morta il giorno dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato, di sterilizzazione, all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il decesso risale alla scorsa settimana ed è avvenuto all'ospedale di Udine, dove la donna era stata trasferita d'urgenza, dopo essere entrata in coma. Per chiarire le cause della morte, sono indagate, per omicidio colposo, l'anestesista e la ginecologa che hanno eseguito l'operazione. Essere state iscritte nel registro degli indagati permetterà loro di nominare propri periti nel corso dell'autopsia essendo l'iscrizione un atto a tutela delle garanzie difensive. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Udine, infatti, intenderebbe sottoporre la salma ad esame autoptico. Il conferimento dell'incarico è in programma per sabato prossimo e sarà affidato probabilmente al medico legale Antonello Cirnelli.