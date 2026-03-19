Mamma della donna uccisa a Bergamo: 'Scusa se non sono riuscita a proteggerti'

BERGAMO, 19 MAR - "Avevi 41 anni e lui ti ha tolto la vita senza pietà ti ha portato via da me e da chi ti amava veramente, ma io ti terrò sempre dentro il mio cuore e ora starai con nonna nonno e Pina che ti terranno stretti fra le loro braccia e tu correrai tra i prati bellissimi con il tuo Dick e gli angeli". È il messaggio che ha affidato ai social Lia Ventura, la mamma di Valentina Sarto, la donna uccisa ieri mattina in casa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, da stamattina in carcere. "Amore mio - prosegue il messaggio, corredato da una foto di Valentina con accanto un angelo - la mamma ti penserà sempre e ti porterò con me nel cuore e un giorno ci rivedremo e potremmo abbracciarci come facevamo quando stavamo insieme. Ti amo, amore di mamma, scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui e a portarti via e portarti qui da me ti amo e mi manchi tantissimo".