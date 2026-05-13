Mamdani presenta il piano di bilancio per New York da 124,7 miliardi, polemiche

NEW YORK, 13 MAG - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha presentato il piano di spesa da 124,7 miliardi di dollari per la metropoli, affermando di aver colmato un divario di bilancio multimiliardario tramite soluzioni a breve termine. Come riferisce il New York Post, i critici li hanno definiti "falsi risparmi", anche dopo che Mamdani ha accantonato un piano estremamente impopolare volto ad aumentare le imposte sugli immobili del 9,5%. City Hall - scrive il Nyp - ha in programma di alzare drasticamente i costi per il trasporto in ambulanza, puntando a incassare quasi 25 milioni di dollari in più all'anno, e di far pagare ai cittadini l'assistenza medica d'emergenza anche qualora non vengano trasportati in ospedale, una misura che, secondo il piano, frutterebbe altri 10 milioni di dollari alle casse comunali. Sempre secondo i documenti visionati dal quotidiano, ai risparmi contribuirebbero anche all'emissione di un maggior numero di multe per le auto in sosta nelle corsie preferenziali degli autobus, l'intensificazione dei controlli sul settore dei rifiuti commerciali e sui mercati all'ingrosso pubblici, nonché l'aumento delle tariffe per la sostituzione degli alberi. Il dipartimento dei servizi per i veterani è poi pronto a tagliare eventi non specificati per risparmiare 60.000 dollari, e il dipartimento di Igiene Urbana prevede di cancellare un piano di smaltimento delle batterie per un valore di 353.000 dollari.