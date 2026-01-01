Giornale di Brescia
Mamdani, 'dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare'

WASHINGTON, 01 GEN - "Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l'esempio al mondo": lo ha detto il neoeletto sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un discorso davanti ad una folla esultante di migliaia di persone dopo aver prestato giuramento sulla scalinata del municipio, nelle mani del senatore Bernie Sanders, presente anche la deputata progressista Alexandria Ocasio Cortez.

WASHINGTON

