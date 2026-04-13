Mamdani apre a New York il primo supermercato a prezzi calmierati

NEW YORK, 13 APR - Zohran Mamdani tiene fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale e annuncia l'apertura del primo supermercato comunale a New York, finanziato con fondi pubblici, dove i prezzi saranno più bassi rispetto alla grande distribuzione e sarà dato più spazio ai prodotti locali. Il primo punto vendita aprirà East Harlem in uno spazio di proprietà del comune chiamato 'La Marqueta' (il mercato, in spagnolo) entro la fine dell'anno prossimo. Il piano del sindaco è di aprirne uno in ogni 'borough' di New York entro il 2029 per un investimento totale di 60 milioni di dollari. "Renderemo più facile per i newyorkesi mettere cibo sulle loro tavole - ha detto Mamdani durante un comizio in Queens in occasione dei primi cento giorni della sua amministrazione - nel nostro negozio le uova costeranno di meno, il pane costerà di meno". La Marqueta si trova in uno spazio sotto un binario elevato della linea Metro North, un tempo si estendeva per diversi isolati e ospitava un numero elevato di commercianti, negli anni ridottosi a causa delle difficoltà economiche. Si tratta di un'area prevalentemente latina con un alto tasso di povertà. New York non è la prima città negli Stati Uniti ad aprire un supermercato comunale. A fare da pioniera è stata Atlanta, in Georgia, l'anno scorso, mentre i piani per Chicago al momento sono in una fase di stallo.