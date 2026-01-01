Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York

AA

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 01 GEN - Zohran Mamdani, il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento stamattina per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quattro anni che lo vedrà sicuramente confrontarsi con il presidente Donald Trump. Il trentaquattrenne democratico ha prestato giuramento in una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio poco dopo mezzanotte, prendendo il timone della città più grande degli Stati Uniti. Sarà il primo sindaco musulmano di New York. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario