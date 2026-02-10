Maltrattamenti sulle ginnaste, al via a Monza il processo Maccarani

MONZA, 10 FEB - E' in corso in Tribunale a Monza la prima udienza del processo a carico di Emanuela Maccarani, ex dg della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti a carico dalle atlete dell'Accademia di ritmica di Desio (Monza). L'inchiesta è partita in seguito alle denunce di quattro 'Farfalle': Anna Basta, Nina Corradini, Francesca Mayer e Beatrice Tornatore. Oggi in aula verranno prese in esame le liste dei testimoni di accusa e difesa. La dirigente è sotto processo a seguito dell'imputazione coatta disposta dal Gip di Monza Angela Colella, nel 2024. La giudice ha accolto il ricorso delle parti offese contro la richiesta di archiviazione della Procura di Monza che, pur stigmatizzando la condotta di Maccarani, aveva decretato non vi fossero gli strumenti per accertarla durante un processo "per via della frammentarietà delle condotte potenzialmente maltrattanti emerse nel corso delle indagini". Secondo il Gip, Maccarani sarebbe invece responsabile di maltrattamenti in famiglia, visto il rapporto stretto e costante con le giovani atlete in Accademia. "La pluralità di condotte maltrattanti di natura attiva poste in essere dall'allenatrice ai danni di tutta la squadra - si legge nel dispositivo del giudice - e così pure delle singole atlete di volta in volta prese di mira". Nuovamente davanti al Gup Silvia Pansini, nel settembre scorso, Maccarani - che ha sempre rigettato le accuse - è stata rinviata a giudizio.