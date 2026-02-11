Giornale di Brescia
++ Maltrattamenti in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette ++

VERONA, 11 FEB - I Carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro della città, che è stato sequestro. Il provvedimento del Gip arriva al termine di una indagine avviata a dicembre dai militari per maltrattamenti ai danni di numerosi bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. La polizia giudiziaria veronese, coadiuvata dal Nas dei Carabinieri di Padova, ha proceduto al sequestro dell'immobile, allo scopo di interrompere immediatamente il presunti maltrattamenti e permettere gli accertamenti.

VERONA

