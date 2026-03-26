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Maltrattamenti in asilo a Verona, chiesto il processo per una maestra

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VENEZIA, 26 MAR - Ad appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di cinque maestre, emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della città scaligera. E' stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una maestra di una scuola materna, accusata di aver maltrattato "con condotte abituali", tra il settembre del 2022 e il febbraio del 2024, i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle accuse, la donna 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un'età compresa tra i due e i sei anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti. Quando un bimbo diventava ingestibile, sempre secondo le indagini della Procura, lei lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra, inoltre, avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo, li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare. La 65enne comparirà davanti al gup di Verona Enrico Zuccon la prossima settimana per l'udienza preliminare.

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