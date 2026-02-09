Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltrattamenti e minacce, misura cautelare per compagno figlia di Doria Pamphilj

AA

ROMA, 09 FEB - Misura cautelare per l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti del compagno della figlia della principessa Doria Pamphilj. E' quanto disposto dal gip di Roma che ha stabilito il divieto di avvicinamento per un 31enne, nell'ambito di una indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri. Nell'ordinanza sono citati almeno 9 episodio avvenuti tra l'aprile del 2024 e il 26 gennaio scorso. Nel provvedimento il giudice afferma che l'uomo "con condotte reiterate", spesso tenute davanti ai quattro figli della donna, ha "aggredito fisicamente la compagna convivente" attuando un "comportamento manipolatorio ed oppressivo nei confronti della donna". All'indirizzo della trentenne - difesa dall'avvocato Sonia Battagliese -, discendente di una delle famiglie nobiliari più note della Capitale, l'indagato - stando al capo di imputazione - ha proferito frasi minacciose come "non morirai di vecchiaia perché ti ucciderò prima io".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario