Maltrattamenti e lesioni al compagno, arrestata una donna nel Crotonese

COTRONEI, 08 MAR - I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato durante la notte una donna ritenuta responsabile di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali nei confronti del proprio convivente. I militari sono intervenuti in una abitazione di Cotronei, nel Crotonese, dopo una richiesta di aiuto dell'uomo alla Centrale operativa che riferiva di una violenta lite domestica in corso. I carabinieri hanno accertato che la donna aveva colpito il convivente alla testa con un oggetto contundente, provocandogli delle lesioni. L'uomo - spiegano gli investigatori - ha riferito di essere da tempo sottoposto a reiterati comportamenti violenti e vessatori, sia di natura fisica sia psicologica, tali da determinare un continuo stato di ansia e timore. I carabinieri hanno attivato la procedura prevista dal Codice rosso. La donna arrestata è stata condotta presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.