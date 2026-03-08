Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltrattamenti e lesioni al compagno, arrestata una donna nel Crotonese

AA

COTRONEI, 08 MAR - I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato durante la notte una donna ritenuta responsabile di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali nei confronti del proprio convivente. I militari sono intervenuti in una abitazione di Cotronei, nel Crotonese, dopo una richiesta di aiuto dell'uomo alla Centrale operativa che riferiva di una violenta lite domestica in corso. I carabinieri hanno accertato che la donna aveva colpito il convivente alla testa con un oggetto contundente, provocandogli delle lesioni. L'uomo - spiegano gli investigatori - ha riferito di essere da tempo sottoposto a reiterati comportamenti violenti e vessatori, sia di natura fisica sia psicologica, tali da determinare un continuo stato di ansia e timore. I carabinieri hanno attivato la procedura prevista dal Codice rosso. La donna arrestata è stata condotta presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COTRONEI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario