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Maltrattamenti all'ex moglie, a porte chiuse il processo a Omar Favaro

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TORINO, 19 MAR - Si terrà a porte chiuse il processo, iniziato questa mattina al tribunale di Ivrea (Torino), a carico di Omar Favaro. L'uomo, già condannato per la strage di Novi Ligure con Erika De Nardo, è accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie. Questa mattina, nel corso della prima udienza, il giudice Lucrezia Natta ha accolto la richiesta di procedere con il dibattimento a porte chiuse. L'attuale vicenda, riguardante episodi che si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021, dalle minacce alle percosse, si è inserita nell'ambito di una causa di separazione tra Favaro e l'ex moglie. Circostanze di carattere personale che, come i legali hanno più volte ribadito, non hanno nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure.

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