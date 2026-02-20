Maltrattamenti all'asilo, tre maestre a processo nel Rodigino

ROVIGO, 20 FEB - Sono state rinviate a giudizio le tre maestre accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia Pietro Salemi di Polesella (Rovigo) fra novembre 2024 e luglio 2025. Il processo si aprirà il 12 maggio prossimo. Le imputate sono Marina Nardo, 58 anni, di Napoli, Sonia Fugagnoli, 61 anni, di Occhiobello (Rovigo) e Martina Zaia, 45 anni, di Porto Viro (Rovigo) che all'epoca dei fatti erano insegnanti al servizio della Cooperativa sociale "Il Raggio Verde" di Rovigo. Secondo il pubblico ministero, nei confronti dei bambini loro affidati, avrebbero utilizzato espressioni di disprezzo, li avrebbero umiliati, aggrediti verbalmente con urla, minacce, li avrebbero anche, talvolta, strattonati per le braccia, presi a pugni e picchiati con i cuscini. Circostanze che avrebbero, secondo la procura di Rovigo, creato un clima di paura e mortificazione nei bambini.