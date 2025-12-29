Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di un asilo nido

BOLOGNA, 29 DIC - Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì accusate di maltrattamento in danno di minori, sono state sottoposte alla misura cautelare interdittiva, il divieto di esercitare la professione, per 12 mesi. L'ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri: il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura forlivese. Le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Forlì, avviate a ottobre hanno fatto emergere, spiegano i carabinieri in una breve nota, comportamenti ritenuti inadeguati rispetto all'età dei bambini, caratterizzati da modalità educative potenzialmente lesive sotto il profilo fisico e psicologico.