Maltratta la convivente e lei registra tutto, compagno in carcere a Milano

MILANO, 29 GEN - I carabinieri della stazione di Gorgonzola hanno arrestato la notte scorsa un impiegato 38enne a Bellinzago Lombardo (Milano) per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, una donna di 34 anni. I militari sono intervenuti su richiesta della vittima arrivata alla centrale operativa della compagnia di Pioltello. La donna ha spiegato di essere stata offesa e minacciata dall'uomo, al culmine di una lite nella casa della coppia e alla presenza del figlio. Nel novembre scorso aveva già denunciato vessazioni simili e questa volta ha consegnato ai militari il video di quanto successo prima del loro arrivo. L'uomo è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a Milano.

