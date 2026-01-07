Giornale di Brescia
Maltempo: venti forti fino a burrasca al Sud

ROMA, 07 GEN - Una vasta area depressionaria continua a determinare maltempo sull'Italia meridionale e parte di quella centrale. A questa fase di instabilità si assocerà un marcato aumento venti che interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria. Dalla serata si prevedono venti forti, con raffiche di burrasca, nord-occidentali sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, specie settori costieri adriatici. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, allerta gialla su parte di Sicilia e Puglia.

MaltempoROMA

