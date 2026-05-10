Maltempo: venti di burrasca al centro-nord

ROMA, 10 MAG - Un flusso di correnti sud-occidentali su gran parte del territorio determinerà venti forti e di burrasca, specie sui settori interni ed appenninici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 11 maggio, venti forti sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, specie sui rispettivi settori appenninici. Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria.