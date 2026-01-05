Maltempo, un albero colpisce due auto ad Ancona, passeggeri incolumi

ANCONA, 05 GEN - Un grosso pino caduto in centro ad Ancona, frantumando un muro di contenimento e investendo due auto in transito, altri due alberi finito su vetture in sosta a Falconara Marittima (Ancona) ma anche il cedimento di una porzione di muro di recinzione esterna del carcere di Barcaglione. Sono alcuni dei danni e disagi provocati dall'ondata di maltempo, soprattutto pioggia ma anche neve nell'interno, in corso da ieri nelle Marche. Ad Ancona, nel centrale Corso Amendola all'altezza del civico 2, un grosso pino è piombato sulla carreggiata mentre due auto erano ferme al semaforo: per fortuna sono state danneggiate, oltre al muro esterno di un edificio dell'ex Azienda sanitaria locale, solo le vetture mentre gli occupanti, tra cui un'anziano e la moglie, sono riusciti ad uscire indenni. I vigili del fuoco e la polizia locale sono al lavoro per ripristinare la situazione: la strada è attualmente chiusa. Nella notte, poco dopo l'una, altri due alberi sono caduti a Falconara Marittima in via Galliano, travolgendo alcune auto in sosta e provocando il blocco della strada. Sul posto i vigili del fuoco hanno rimosso i tronchi, messo in sicurezza l'area e ripristinato la viabilità. Neanche in questo caso ci sono stati feriti. Le piogge cadute nella notte hanno causato anche il cedimento di una porzione di muro di recinzione del carcere di Barcaglione nella zona tra Ancona e Falconara. Intanto nella zona di Fabriano, nell'hinterland di Ancona, sono decine gli interventi dei vigili del fuoco a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose, per rimuovere le piante e ripristinare la viabilità.