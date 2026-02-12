Maltempo, tre giovani feriti per caduta di alberi nel Sassarese

SASSARI, 12 FEB - Tre giovani sono rimasti feriti a Sassari e a Usini, travolti dal crollo di alberi per il forte vento. Una ragazza minorenne è stata sfiorata e ferita al volto dal crollo di un grosso abete sradicato dal vento nei giardini di viale Italia e caduto oltre la recinzione, sul marciapiede. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori del 118, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia locale e le squadre della Protezione civile che stanno procedendo al taglio dell'albero e alla messa in sicurezza dell'area. Un altro incidente simile si è verificato a Usini (Sassari), dove due alberi sono caduti nei pressi di una scuola ferendo lievemente due ragazzi.