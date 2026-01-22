Giornale di Brescia
Maltempo, Todde 'danni in Sardegna per centinaia di milioni'

CAGLIARI, 22 GEN - "Qui stiamo parlando di danni di centinaia di milioni per danni infrastrutturali e anche legati ai beni culturali e ambientali". Così la governatrice sarda Alessandra Todde, durante un sopralluogo con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano alla spiaggia del Poetto di Cagliari cancellata dalla furia del ciclone Harry "Prima di discutere di fondi regionali dobbiamo discutere con il governo e avere le giuste risorse - ha aggiunto - Non è una situazione in cui bisogna reagire di pancia, è una situazione in cui bisogna reagire seriamente".

CAGLIARI

