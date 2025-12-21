Maltempo: temporali a Nord-Ovest e nevicate fino a 500 metri

ROMA, 21 DIC - Una perturbazione di origine atlantica porterà, da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-Ovest, a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 22 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri. E' stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.