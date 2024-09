Maltempo, strade chiuse e allagate in provincia di Trieste

TRIESTE, 12 SET - Strade chiuse, aree allagate, sottopassi sommersi dall'acqua e il Rio Menariolo esondato. Sono le conseguenze di un violento temporale che si è abbattuto questa mattina su Muggia, in provincia di Trieste dove la Protezione civile sta inoltre monitorando la situazione di alcune case e fabbriche, pronta a intervenire nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare. L'esondazione sta causando forti disagi in località Noghere, dove sono presenti, oltre alla Protezione civile, anche la Polizia locale e i Vigili del fuoco. L'acqua è tracimata dagli argini e sta causando difficoltà alla viabilità e alle abitazioni della zona, appunto. Via Trieste è stata chiusa alla circolazione; disagi si registrano anche in località Vignano con campi allagati.