Maltempo: sindaco Santa Teresa Riva, da noi danni per 55 milioni

MESSINA, 22 GEN - "La situazione qui è tragica, la burrasca ha fatto moltissimi danni e ci vorranno diversi mesi per ripristinare ogni cosa: Da una prima stima i danni ammontano a 55 milioni di euro. Anche oggi abbiamo dovuto per precauzione fare evacuare delle persone che non erano in sicurezza. Siamo riusciti con grandissimo sforzo a restituire la luce e l'acqua al 70 per cento della popolazione, ma ci sono tanti danni a strutture pubbliche e private, prime fra tutte il lungomare". A dirlo Danilo Lo Giudice sindaco di Santa Teresa di Riva (Messina) uno dei comuni più colpiti dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. "C'è - prosegue - anche un autobotte dei vigili del fuoco che sta distribuendo 33 mila litri di acqua e ci sta dando una grande mano per aiutare la popolazione. Aspettiamo più tardi l'arrivo del ministro Musumeci al quale chiederemo gli aiuti strutturali da parte del Governo. Ho parlato anche al telefono col presidente Schifani al quale abbiamo chiesto quali provvedimenti la Regione intende prendere, e più tardi ci farà sapere. Siamo disperati per la situazione".

