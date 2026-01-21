Maltempo: sindaco di Santa Teresa di Riva, 'è un bollettino di guerra'

MESSINA, 21 GEN - Il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi in particolare i villaggi della zona Sud di Messina e i comuni della zona Ionica ha causato danni ingenti. Colpiti anche comuni della fascia Tirrenica del Messinese. Il vento e la burrasca con onde alte hanno provocato l'inondazione di lungomare, strade, negozi e abitazioni. I danni maggiori si segnalano a Santa Teresa di Riva."Sembra un bollettino di guerra - afferma il sindaco Danilo Lo Giudice - siamo senza acqua in quasi tutto il paese e senza luce. Il lungomare non esiste più in diverse zone. Non appena sarà possibile vedremo di capire il resto, perché anche l'impianto di video sorveglianza è rotto". Danni anche a Giardini Naxos, Letojanni e Roccalumera. "Il lungomare non sappiamo quanto sia compromesso - dice il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo - in più punti la sede stradale non c'è più. Tutte le abitazioni fronte mare sono invase da acqua e sabbia". A Milazzo una mareggiata ha travolto il pontile di Santa Maggiore, nel rione Vaccarella, danneggiando non solo l'area in cui in estate trovano ricovero le barche da diporto, ma anche la parte riservata agli uffici.