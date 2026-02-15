Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo, si sbriciola in mare l'arco dell'amore Melendugno

AA

MELENDUGNO, 15 FEB - Il maltempo cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento. "E' un colpo al cuore durissimo - commenta il sindaco Maurizio Cisternino . Sparisce uno dei tratti turistici piu famosi della nostra costa e dell'Italia intera. La Wind lo scelse tra i suoi primi spot".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MELENDUGNO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario