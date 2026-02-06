Giornale di Brescia
Maltempo, si apre una voragine su una strada nel Viterbese

ROMA, 06 FEB - A causa delle forti piogge di questi giorni, sul lungolago di Bolsena, nel territorio comunale di Montefiascone, in provincia di Viterbo, si è aperta una voragine sulla strada che conduce alla cittadina lacuale di Marta. La frana si è verificata sul tratto stradale in prossimità della località Il Faro. "Ci stiamo attivando per chiudere il tratto stradale interessato dalla frana - ha dichiarato all'ANSA la sindaca di Montefiascone, Giulia De Santis -. Fortunatamente quella zona durante l'inverno è poco frequentata, ma per precauzione, oltre alle transenne già presenti sul crollo, chiuderemo il transito sia veicolare che pedonale. Appena le condizioni climatiche ce lo permetteranno - ha concluso -, provvederemo al ripristino dell'asfalto lesionato dalle intense piogge".

