Maltempo, sei persone salvate dai carabinieri nel Napoletano

NAPOLI, 19 NOV - Sei persone, tra cui due anziani e una donna incinta, rimaste intrappolate nelle auto per l'allagamento della rete stradale causato dalle forti piogge, sono state salvate ieri dai carabinieri di Marano a Villaricca, in provincia di Napoli. Su segnalazione della centrale operativa le pattuglie dei militari sono intervenute con vigili del fuoco e 118 in via Roma all' altezza del cosiddetto "Ponte di Surriento", dove l' acqua aveva raggiunto il metro e 60 centimetri nei punti più profondi e ha coperto le auto fino al tetto. I militari hanno salvato sei persone tra cui due anziani, due minorenni e una donna incinta, tirate fuori dalle auto rimaste in panne. Le strade limitrofe sono state chiuse.