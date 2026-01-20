Giornale di Brescia
Maltempo Sardegna, resta chiusa la statale tra Cagliari e Capoterra

CAGLIARI, 20 GEN - A causa della forte mareggiata di oggi con l'acqua che ha invaso buona parte della carreggiata, resta chiusa la strada statale 195 "Sulcitana" nel tratto compreso tra l'inizio del tracciato, all'altezza del ponte della Scafa a Cagliari, e il km 10,600 circa, a Capoterra, dove sono state anche evacuate alcune case sulla costa. "Il provvedimento si rende necessario per proseguire le attività di ispezione dei tecnici Anas nel tratto costiero interessato dalla forte mareggiata, che potranno essere compiute in maniera più funzionale quando le condizioni meteo lo consentiranno - fa sapere l'Anas - Una volta valutata l'entità dei danni subiti sarà possibile avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguire nel tratto". Il traffico è deviato un percorso alternativo lungo la strada statale 130 fino allo svincolo per la strada provinciale 2. Da qui si prosegue sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla viabilità locale per raggiungere la provinciale 91.

CAGLIARI

