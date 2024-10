Maltempo: riaperta A10 tra Varazze e Arenzano dopo allagamenti

SAVONA, 16 OTT - È stata riaperta l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il centro-ponente della Liguria. Lo comunica Aspi. Continua il presidio costante attivato dalla direzione del tronco di Genova di Autostrade per l'Italia nelle zone interessate dall'allerta meteo. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano dieci chilometri di coda per traffico congestionato. Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consiglia di percorrere l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire sull'A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona, il percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.