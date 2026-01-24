Maltempo, Protezione civile Sardegna 'prima stima danni di 200 milioni'

CAGLIARI, 24 GEN - Sulla base delle prime verifiche effettuate dai funzionari e dai tecnici dei servizi territoriali della protezione civile della Sardegna, il fabbisogno per le emergenze, in conseguenza dei danni subiti con il passaggio del ciclone Harry sull'Isola, è stato stimato in via preliminare in oltre 200 milioni di euro. "Si tratta di una prima quantificazione, suscettibile di successivi aggiornamenti, ma rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale", fa sapere la direzione regionale della protezione civile alla quale è stato affidato dalla Regione, con la dichiarazione dello stato di calamità, il compito di procedere alla delimitazione dell'area interessata dall'emergenza e alla predisposizione della relazione tecnico-illustrativa finalizzata alla quantificazione del fabbisogno finanziario. Nel frattempo il direttore generale della protezione civile regionale, Mauro Merella, ha convocato per lunedì 26 gennaio un incontro di coordinamento con tutti i sindaci dei comuni interessati e con i rappresentanti delle principali strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza, per illustrare le modalità operative per la ricognizione dei danni sul territorio, le procedure per l'attivazione delle misure emergenziali e gli strumenti a disposizione dei comuni per gli interventi urgenti. Nel corso dell'incontro verranno forniti aggiornamenti sul quadro complessivo della situazione e indicazioni operative sulle procedure da seguire nella fase emergenziale, a partire dalla raccolta delle segnalazioni di danno e dalla definizione degli interventi prioritari.