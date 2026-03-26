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Maltempo: Protezione Civile, domani allerta gialla in nove regioni

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ROMA, 26 MAR - Ancora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca da Nord a Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l'allerta gialla in nove regioni: su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull'intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L'area depressionaria presente sull'Adriatico, in lenta progressione verso l'Italia meridionale, continuerà a richiamare correnti fredde da Nord che porteranno, anche per la giornata di domani, precipitazioni, anche a carattere nevoso e una ventilazione sostenuta al Centro-Sud. L'avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia, specie settori tirrenici e nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dal mattino di domani persisteranno venti di burrasca a prevalente componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, persistono nevicate su Umbria, specie settori orientali, Marche, Abruzzo e Molise, generalmente al di sopra dei 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

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