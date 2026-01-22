Maltempo, prefetto Catanzaro 'grande prova di efficienza del sistema'

CATANZARO, 22 GEN - "Il sistema di protezione civile si rivela nella sua efficienza quando si danno queste prove come Catanzaro ha fatto". Lo ha detto il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, partecipando questa mattina al sopralluogo effettuato a Catanzaro dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. "I sindaci - ha aggiunto - sono stati in prima linea e tutte le istituzioni a supporto dei sindaci insieme ai volontari. Si è agito in via preventiva rispettando alla lettera quello che il capo dipartimento dice sempre: 'Salviamo prima le vite umane, tutto il resto viene dopo'. È quel che abbiamo fatto ed è merito di questo grande sistema catanzarese e calabrese che ha dato prova di grande efficienza".