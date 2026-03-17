Maltempo: pioggia, neve e burrasche da Nord a Sud

ROMA, 17 MAR - Una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale dalla serata interesserà settori adriatici con piogge e nevicate a quote di alta collina. Ci sarà un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia in estensione dalle prime ore della giornata di domani ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore della giornata di domani si prevedono inoltre eventi da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Ci saranno infine nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 metri su Emilia-Romagna con apporti al suolo da deboli a moderati; mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie alle quote più alte.