Maltempo: piogge, temporali e neve sul Nord-Ovest

ROMA, 13 MAR - Una perturbazione atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nord Italia, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e intense sulle regioni nord-occidentali. Attese anche nevicate, inizialmente a quote di montagna, ma in progressivo calo fino a quote alto-collinari. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile Dal mattino di domani temporali, dunque, su Liguria, Piemonte settentrionale e orientale e Lombardia nord-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Previste inoltre nevicate su Valle D'Aosta e Piemonte, inizialmente al di sopra dei 1.200-1,400 metri, in calo dal pomeriggio-sera fino ai 700-900 e successivamente, dalla tarda serata o nottata, in ulteriore diminuzione fino a 500-600, con apporti al suolo fino ad abbondanti. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.