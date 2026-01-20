Giornale di Brescia
Maltempo, peschereccio affonda nel porto di Catania

CATANIA, 20 GEN - Un peschereccio è affondato ieri nel porto di Catania per il maltempo. Lo rende noto la Federazione armatori siciliani, riportando una dichiarazione del proprietario, un giovane pescatore, figlio e fratello di una famiglia che da generazioni vive di mare: 'Quella barca non era soltanto un mezzo di lavoro, era il nostro punto di sostegno, la nostra sopravvivenza". "Da mesi, anzi, da anni - afferma in una nota Fabio Micalizi, presidente della Federazione armatori siciliani - segnaliamo criticità strutturali, condizioni di insicurezza, fondali e banchine non adeguatamente manutenuti, con rischi evidenti per uomini e mezzi. Segnalazioni protocollate, note formali, richiami istituzionali. Eppure, si continua a intervenire soltanto dopo i disastri". La Federazione armatori siciliani annuncia che "si riserva di scrivere al prefetto e di avanzare formale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'armatore e dalla sua famiglia". "Chi pagherà ora i danni? Chi - si legge ancora nella nota - risponderà di una barca affondata dentro un porto, luogo che dovrebbe essere per definizione rifugio sicuro e non teatro di incidenti annunciati? Non è più tempo di attese. L'affondamento di un peschereccio non è una fatalità".

  3. Ricarica la pagina se necessario