Maltempo: oltre 80 interventi a Roma anche al Circo Massimo

ROMA, 03 SET - Più di 80 sono gli interventi eseguiti da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città nel pomeriggio. I maggiori disagi si sono verificati nel quadrante est della Capitale e nel Centro cittadino. Alberi e rami caduti hanno interessato il quartiere Prati, via dell'Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, altezza GRA. In via del Circo Massimo, altezza piazzale Ugo la Malfa, pattuglie della Polizia Locale sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza la strada a seguito della caduta di due grossi alberi. Per cause in corso di accertamento è crollata parzialmente un'impalcatura di una tribuna all'interno del Circo Massimo. Immediato l'intervento degli agenti del I Gruppo per mettere in sicurezza l'area. Altre pattuglie sono intervenute per chiusure momentanee e servizi di viabilità a causa di allagamenti che si sono verificati in via Siculiana, via Casilina altezza Borghesiana, via di Tor Bella Monaca, altezza via Casilina e in via Prenestina, altezza via Palmiro Togliatti. In via di Tor Bella Monaca, altezza Rampa GRA direzione via Casilina, è in corso un altro intervento dei caschi bianchi per la caduta di un albero su un veicolo, su cui sono tuttora in corsa i rilievi da parte degli agenti del VI Gruppo Torri.