Maltempo, neve in Alto Mugello fino a quote collinari

FIRENZE, 05 GEN - Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello, e al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 cm, mentre il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio (temperatura minima -3 gradi al passo del Giogo). Lo rende noto la Sala di protezione civile della Città metropolitana d Firenze. Personale e mezzi della viabilità sono sulle strade di competenza per garantire la percorribilità. Fino alle 20 di oggi è in vigore un'allerta meteo con codice giallo per rischio neve nei comuni dell'Alto Mugello.

FIRENZE

