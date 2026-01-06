Maltempo, neve abbondante e disagi nelle aree interne delle Marche

BOLOGNOLA, 06 GEN - Un'ondata di maltempo sta investendo le Marche, in particolare l'entroterra, con nevicate diffuse e a tratti abbondanti in tutte le province: da Pesaro Urbino all'Anconetano, in particolare nel Fabrianese, dell'Ascolano al Fermano fino a al Maceratese. La neve è caduta copiosa nel Pesarese, interessando il monte Catria dove ne sono caduti nelle ultime ore 30-40 centimetri e sono aperti anche gli impianti sciistici. Situazione più delicata tra le aree di Fabriano e Matelica, dove le pubbliche amministrazioni invitano a limitare gli spostamenti e a prestare la massima attenzione: la neve, particolarmente pesante, rischia infatti di appesantire alberi e rami, con possibili cedimenti. Registrate criticità alla circolazione stradale in diversi tratti, per presenza di neve e ghiaccio sull'asfalto. La Provincia di Pesaro e Urbino segnala condizioni meteo a carattere nevoso lungo le Strade provinciali, con presenza consistente di neve a partire dai 200 metri di altezza. La circolazione sulle arterie provinciali è per ora regolare con obbligo di utilizzo di dispositivi invernali. In azione 54 mezzi di ditte sgombraneve, quattro della Provincia e tutti gli operatori. A disposizione quattro mezzi sgombraneve, due turbine F90 e una turbina applicata a mezzo Unimog. Nel Maceratese risultano aperti gli impianti sciistici di Frontignano e Bolognola, mentre le nevicate continuano a interessare le vette dei Monti Sibillini e stanno progressivamente scendendo di quota. La neve ha fatto la sua comparsa anche a Camerino e al valico di Colfiorito, al confine tra Umbria e Marche. In alcune zone dell'Appennino la precipitazione nevosa sta interessando anche quote intorno ai 400 metri, coinvolgendo la fascia terremotata a ridosso dell'Appennino, da Camerino fino a Castelsantangelo sul Nera, passando per Ussita e Visso. Le nevicate sono attese per tutta la giornata e l'allerta resta attiva almeno fino alla mattina di domani. Imbiancate anche varie zone dell'Ascolano, ad esempio ad Arquata del Tronto, e del Fermano. In questi giorni intenso lavoro per i vigili del fuoco, in particolare per rimuovere dalle strade alberi caduti per le forti piogge o per i rami appesantiti dalla neve: diversi i casi di cadute di grosse piante su auto in sosta o in transito, nell'Anconetano e nel Maceratese, per fortuna senza causare feriti. Dal pomeriggio del 7 gennaio è previsto un graduale miglioramento con schiarite, mentre le temperature restano intorno allo zero e potrebbero scendere sensibilmente sotto lo zero nei prossimi giorni.