Maltempo nel veronese, grandinata e allagamenti

VERONA, 16 GIU - Pioggia, grandine, raffiche di vento e un brusco calo della temperatura precipitata a Verona a 16 gradi, quasi dimezzata rispetto al week-end appena trascorso. L'ondata di maltempo che si è abbattuta nel primo pomeriggio ha provocato pesanti disagi e danni in città e in provincia. In Lessinia la strada che scende da Bosco Chiesanuova è stata letteralmente coperta dalla grandine, offrendo un'immagine che sembrava una nevicata. Disagi al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, dove si sono registrati allagamenti e infiltrazioni di acqua che hanno fatto anche crollare un pezzo d'intonaco. Decine le chiamate alle centrali dei Vigili del fuoco e della Polizia locale per interventi in cantine e garage allagati, ma soprattutto per cadute di piante. Un albero ha completamente invaso la trafficata circonvallazione, bloccando la circolazione dei mezzi pesanti. Problemi anche nella bassa veronese con alcuni tratti della SS434 "Transpolesana" interrotti per consentire la rimozione di alcuni alberi che bloccavano la carreggiata. Le forti raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni tetti nel quartiere di Veronetta, la zona del capoluogo più sotto stress.