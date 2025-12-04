Maltempo nel nord Barese, disagi e alberi crollati

TRANI, 04 DIC - A causa delle intense piogge e del vento di questa mattina, disagi sono stati registrati nel nord Barese. A Trani impraticabili i due sottovia della città. È quanto rende noto il Comune spiegando che "la caduta di oltre 66 millimetri di acqua" ha allagato i sottopassaggi dove "sono in azione le idrovore e le pompe hanno ripreso a smaltire il carico di acqua". Sono tornate agibili via delle Tufare e via del Ponte Romano. Due gli alberi caduti, uno dei quali in via Olanda che ha provocato danni a un'auto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco in alcune abitazioni allagate. In alcuni plessi scolastici dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua "sono state delimitate le situazioni di pericolo", fa sapere il Comune spiegando che i tecnici comunali sono "intervenuti con i cestelli sui tetti per liberare più rapidamente i pluviali dell'acqua e favorire il decorso di acqua". In via Verdi sempre a Trani, è crollato un muretto di una proprietà privata, la strada però è stata già liberata e il proprietario entro oggi provvederà alla risistemazione della parte crollata. A Barletta invece in via D'Aragona, non lontano dal liceo classico Casardi, un albero è crollato e immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco.