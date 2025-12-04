Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo nel nord Barese, disagi e alberi crollati

AA

TRANI, 04 DIC - A causa delle intense piogge e del vento di questa mattina, disagi sono stati registrati nel nord Barese. A Trani impraticabili i due sottovia della città. È quanto rende noto il Comune spiegando che "la caduta di oltre 66 millimetri di acqua" ha allagato i sottopassaggi dove "sono in azione le idrovore e le pompe hanno ripreso a smaltire il carico di acqua". Sono tornate agibili via delle Tufare e via del Ponte Romano. Due gli alberi caduti, uno dei quali in via Olanda che ha provocato danni a un'auto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco in alcune abitazioni allagate. In alcuni plessi scolastici dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua "sono state delimitate le situazioni di pericolo", fa sapere il Comune spiegando che i tecnici comunali sono "intervenuti con i cestelli sui tetti per liberare più rapidamente i pluviali dell'acqua e favorire il decorso di acqua". In via Verdi sempre a Trani, è crollato un muretto di una proprietà privata, la strada però è stata già liberata e il proprietario entro oggi provvederà alla risistemazione della parte crollata. A Barletta invece in via D'Aragona, non lontano dal liceo classico Casardi, un albero è crollato e immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRANI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario