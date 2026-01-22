Maltempo, nel Leccese danni a infrastrutture portuali

LECCE, 22 GEN - Raffiche di vento e forti piogge hanno interessato negli ultimi giorni anche la provincia di Lecce, con diversi interventi della guardia costiera, tra Santa Maria di Leuca, Tricase e Castro. La Capitaneria di porto fa sapere che a Santa Maria di Leuca le eccezionali condizioni meteo hanno causato la rottura degli ormeggi e la conseguente deriva di un'imbarcazione da diporto a vela, ormeggiata al terzo braccio del molo foraneo. L'imbarcazione di bandiera italiana, denominata 'Mon Amie II', è stata trascinata fuori dall'imboccatura del porto in balia delle onde e si è spiaggiata sulla scogliera a pochi metri dal lungomare Cristoforo Colombo. In quel momento non c'era nessuno a bordo; ingenti comunque i danni alla struttura, ma non ci sono stati fenomeni di inquinamento in mare. Sempre a Santa Maria di Leuca si sono verificati alcuni danneggiamenti alle infrastrutture portuali, tra cui una tettoia posizionata dall'amministrazione comunale nella parte iniziale del terzo braccio del molo foraneo ed utilizzata come area di sosta temporanea dei migranti al loro arrivo dopo il soccorso in mare, soprattutto legati a sbarchi non autorizzati.