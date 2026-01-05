Maltempo nel Frusinate, muro frana sulle auto a Castro dei Volsci

FROSINONE, 05 GEN - Continua a piovere nel sud della provincia di Frosinone ed i Comuni si preparano al peggio. A Ceprano il sindaco Marco Colucci poco fa ha deciso l'attivazione del Coc, il centro Operativo Comunale per il coordinamento della Protezione Civile. Il personale ed i volontari sono stati mobilitati dalle ore 20 di stasera fino alla fine dell'emergenza. A Castro dei Volsci invece si sta facendo la conta dei danni provocati dalla frana che ha interessato un muro di contenimento su via San Rocco. Qui ha ceduto un muro di contenimento e qualche decina di metri cubi di terra e pietrame sono franate sul parcheggio sottostante danneggiando quattro auto. Nessuno è rimasto ferito. La strada risulta al momento ancora interdetta al traffico ed al passaggio dei pedoni, a causa del perdurare delle pioggie e quindi dei rischi. Sul posto sta operando il personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale per la messa in sicurezza mentre i carabinieri si stanno occupando degli accertamenti. Difficoltà in tutto il Cassinate dove otto persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nella zona industriale e trasferite presso i parenti in altre zone della città. Su tutta la rete stradale ed autostradale in provincia di Frosinone il traffico risulta rallentato a causa della pioggia e delle pozze d'acqua.