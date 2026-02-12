Maltempo, nave Tirrenia rompe gli ormeggi a Porto Torres

PORTO TORRES, 12 FEB - Le forti raffiche di maestrale che soffiano sulla Sardegna dalla notte scorsa hanno causato questa mattina la rottura degli ormeggi del traghetto Athara della Tirrenia, fermo alla banchina del porto commerciale di Porto Torres a causa del maltempo. Sul posto stanno intervenendo la Guardia costiera, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e due rimorchiatori per assicurare la nave in rada ed evitare che possa andare alla deriva. Non si registrano feriti o danni al traghetto o alla banchina.