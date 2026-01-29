Maltempo, nave cargo rischia naufragio sugli scogli nel sud Sardegna

CAGLIARI, 29 GEN - Emergenza e rischio naufragio ieri sera per la Blue Ocean A, una nave di 116 metri di bandiera "Saint Kitts and Nevis", di tipo livestock (costruita per il trasporto di animali vivi ma priva di carico), con 33 persone di equipaggio, in navigazione da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna). Il cargo ha rischiato di finire contro gli scogli di punta Spalmatore a Carloforte e solo le manovre coordinate dalla Capitaneria hanno evitato il peggio. Questa mattina sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e la nave, scortata dai rimorchiatori, è stata allontanata dalla costa. L'emergenza è scattata nel tardo pomeriggio quando il comandante ha lanciato l'allarme a causa di una avaria al motore. A causa del forte vento di ponente il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell'isola di San Pietro. Sul posto è arrivata prima la Capitaneria di Carloforte e poi le motovedette partite dalla Guardia costiera di Cagliari e il rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme, adatto per manovre di navi di piccolo tonnellaggio. L'intervento è stato reso difficile dal forte vento da ovest-nord ovest e dallo stato del mare con onde fino a 5 metri. "I tentativi di aggancio e spostamento della nave eseguiti con il rimorchiatore sono risultati inefficaci - spiegano dalla Capitaneria - a causa della rottura di 4 cavi utilizzati per il traino, pertanto è stato coordinato l'intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità dalla rada di Sarroch". Visto che la Blue Ocean A scarrocciava verso la costa di punta Spalmatore, ha dato fondo alle ancore ed ha richiesto alla Guardia Costiera l'abbandono nave mentre la poppa si avvicinava agli scogli affioranti del promontorio, rischiando di naufragare e disperdere il carburante delle cisterne in mare. Sul posto, per salvare l'equipaggio, sono arrivati l'elicottero della Guardia costiera partito da Decimomannu e quello dell'Aeronautica Militare che hanno iniziato le operazioni di soccorso ma, a causa delle condizioni meteo estreme (vento da 50 nodi, cioè 100 km/h) e dei significativi movimenti di rollio e beccheggio della nave, non ne hanno potuto evacuare l'equipaggio. Fortunatamente "le manovre adottate dal Comando di bordo sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera - spiegano - hanno consentito alla nave di orientarsi parallelamente alla costa e le ancore si sono stabilizzate". In nottata sul posto è arrivato anche il rimorchiatore Vincenzino O. di Mmby che, con il supporto delle motovedette della Guardia Costiera, ha agganciato la nave mettendola in sicurezza.