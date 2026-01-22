Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo: Musumeci, a riunione Cdm chiederemo stato di emergenza

AA

MESSINA, 22 GEN - "Riuniremo il Consiglio dei Ministri la prossima settimana e, dopo una sommaria istruzione del Dipartimento proporremo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale insieme alla delibera di una prima risorsa che consentirà agli enti locali di procedere con i primi interventi come il ripristino della viabilità e la rimozione degli ostacoli". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a Santa Teresa Riva, nel messinese, dove sta effettuando un sopralluogo dopo il ciclone Harry che si è abbattuto sulle isole maggiori e sulla Calabria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MaltempoMESSINA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario