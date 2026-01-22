Maltempo: Musumeci, a riunione Cdm chiederemo stato di emergenza

MESSINA, 22 GEN - "Riuniremo il Consiglio dei Ministri la prossima settimana e, dopo una sommaria istruzione del Dipartimento proporremo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale insieme alla delibera di una prima risorsa che consentirà agli enti locali di procedere con i primi interventi come il ripristino della viabilità e la rimozione degli ostacoli". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a Santa Teresa Riva, nel messinese, dove sta effettuando un sopralluogo dopo il ciclone Harry che si è abbattuto sulle isole maggiori e sulla Calabria.