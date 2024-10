Maltempo, Murazzi presto nuovamente accessibili

TORINO, 28 OTT - Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e visto che il livello del fiume Po sta lentamente decrescendo, i Murazzi saranno presto nuovamente accessibili. Lo rende noto il Comune di Torino. Da questa mattina, infatti, gli operatori di Amiat sono al lavoro per consentire la pulizia in tempi rapidi dell'area, in corrispondenza dei locali e consentire dalle prossime ore ai gestori di poter riaprire le attività. È previsto che gli interventi di pulizia proseguiranno nella notte. Restano al momento interdetti i percorsi ciclo pedonali in prossimità delle sponde, dove sono iniziate le operazioni di rimozione del materiale accumulatosi, per consentire nuovamente di accedere e fruire di queste aree. Per ragioni sicurezza, legate alla velocità della corrente e al materiale flottante trasportato dal fiume, sul Po restano al momento sospese la navigazione remiera e ogni altra attività.